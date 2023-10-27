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لبنان

توضيح مهمّ من فادي الحسن بشأن إخلاء المطار... هذا ما أعلنه

Lebanon 24
27-10-2023 | 15:30
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أوضح رئيس مطار بيروت فادي الحسن لـ"الجديد"، أنّ "التعميم الذي انتشر حول إخلاء المطار في حال الطوارئ هو إجراء روتيني، وكلّ مطار في العالم يملك خطة طوارئ".
 
 
 
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فادي الحسن

المطار

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