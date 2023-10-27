توضيح مهمّ من فادي الحسن بشأن إخلاء المطار... هذا ما أعلنه

أوضح رئيس مطار بيروت فادي الحسن لـ"الجديد"، أنّ "التعميم الذي انتشر حول إخلاء المطار في حال الطوارئ هو إجراء روتيني، وكلّ مطار في العالم يملك خطة طوارئ".

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