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لبنان

على متنها عناصر أمنيّة... طائرة أجنبيّة حطّت في مطار بيروت ماذا أفرغت؟

Lebanon 24
27-10-2023 | 16:18
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أفادت "الجديد"، أنّ طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين، وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم.
 
 
وأضافت أنّ الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.
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