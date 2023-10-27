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لبنان

جنبلاط: الله ينصر أهل غزة

Lebanon 24
27-10-2023 | 16:25
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كتب رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكيّ" السابق وليد جنبلاط، عبر حسابه على منصّة "إكس":
 
"التحية لاهل فلسطين كل فلسطين والله  ينصر اهل غزة".
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