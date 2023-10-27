تعيش مؤسسات سياحية وعقارية أجواء قلق من جرَّاء تراجع محتمل للحركة الاقتصادية، في ضوء مؤشرات غير مريحة على صعيد الحرب وما بعدها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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