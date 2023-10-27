ترويج سفارات

تروِّج سفارات طلبت من رعاياها المغادرة أن الثلث الثاني من الشهر المقبل، سيشهد خضات أمنية عنيفة، تشمل لبنان وعواصم أخرى في المنطقة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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