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لبنان

ترويج سفارات

Lebanon 24
27-10-2023 | 18:00
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تروِّج سفارات طلبت من رعاياها المغادرة أن الثلث الثاني من الشهر المقبل، سيشهد خضات أمنية عنيفة، تشمل لبنان وعواصم أخرى في المنطقة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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