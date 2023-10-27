Advertisement

لبنان

جريح جرّاء حادث سير في جبيل

Lebanon 24
27-10-2023 | 18:30
A-
A+
Doc-P-1123553-638340507370353638.jpg
Doc-P-1123553-638340507370353638.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقل عناصر من الدفاع المدني جريحاً إلى مستشفى سيدة "ماريتيم" أُصيب جرّاء تعرّضه لحادث سير في جبيل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حادث سير مروع على أوتوستراد جبيل.. والحصيلة 4 جرحى (فيديو)
lebanon 24
28/10/2023 04:19:06 Lebanon 24 Lebanon 24
أربعة جرحى جرّاء حادث سير في جبيل
lebanon 24
28/10/2023 04:19:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": طيران حربي إسرائيليّ يُحلّق على علو منخفض فوق مدينة بنت جبيل
lebanon 24
28/10/2023 04:19:06 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة فتى قاصر كان يقود دراجة ناريّة
lebanon 24
28/10/2023 04:19:06 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث سير

جبيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:14 | 2023-10-27
19:07 | 2023-10-27
18:00 | 2023-10-27
17:24 | 2023-10-27
17:08 | 2023-10-27
16:25 | 2023-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24