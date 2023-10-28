بعد ليل من المناوشات.. كيف يبدو الوضع عند الحدود الجنوبية؟

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تتواصل المناوشات عند الحدود الجنوبية بين حزب الله والجيش الاسرائيلي، حيث شهدت ساعات الليل قصفاً اسرائيلياً على أطراف مزرعة ‎المجيدية في القطاع الشرقي من الحدود.كما القى الجيش الاسرائيلي قنابل مضيئة فوق كروم الشراقي في ميس الجبل وفي اجواء الحدود قبالة بلدة ‌ بليدا ‏و محيط موقع رويسات العلم وبركة النقار في مزارع ‌شبعا وتلال كفرشوبا ووادي هونين تزامنت مع إطلاق رشقات تمشيط باتجاه الواديوكانت الحدود الجنوبية شهدت مساء امس مواجهات عنيفة بين عناصر من حزب الله والجيش الاسرائيلي بعد قيام الحزب باطلاق صواريخ موجهة استهدفت عددا من المواقع الاسرائيلية المتاخمة للحدود، وردت المدفعية والدبابات الاسرائيلية بقصف البلدات الجنوبية كما استهدف الجيش الاسرائيلي محيط عمل فرق اطفاء الدفاع المدني والهيئة الصحية الاسلامية في أحراج علما الشعب بعدد من القذائف.وشهدت المخيمات الفلسطينية في الجنوب ليلا مسيرات غضب احتجاجا على الاعتداءات الاسرائيلية على غزة والقصف الجوي والبري والبحري.