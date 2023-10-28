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لبنان

فيديو للحظات الأخيرة.. كارمن جوخدار تخرج عن صمتها بعد 15 يوماً

Lebanon 24
28-10-2023 | 00:56
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كتبت الاعلامية كارمن جوخدار عبر حسابها على موقع X: "من أسبوعين متل هاللحظة تغيرت كل حياتنا.. عصام ما عاد موجود.. عصام على غير عادتو يومتها كان هادي كتير ضحكنا كم مرة بس.. ايلي عمليات ووجع.. كريستينا كمان عمليات وانتظار.. ديلان عم بيحارب للحقيقة.. وأنا من يومها عم فتش على أشلاء روحي وقلبي"
 
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