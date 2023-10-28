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قال مصدر نقابي مطلع إن "الثنائي الشيعي" وبشكل خاص"حزب الله" سوف يبادل الاصوات مع مرشح "التيار الوطني الحر" لمنصب نقيب المحامين في إنتخابات دورة تشرين الثاني، في مقابل دعم "التيار" لمرشح "الحزب" لمنصب نقيب خبراء المحاسبة.ولفت المصدر "الى أن حزب الله يعوّل كثيراً على الفوز في انتخابات نقابة خبراء المحاسبة كونه عزز حضوره فيها منذ فترة ، ويراهن على دعم "التيار" لحسم المعركة لصالحه."