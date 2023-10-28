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لبنان

المعارضة تقطع الطريق على باسيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-10-2023 | 01:30
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من الواضح ان قوى المعارضة، بالرغم من علاقتها التي تحسنت نسبيا مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، الا انها لا تزال حتى اللحظة تتعامل معه كخصم سياسي ولا تريد اعطاءه اي مكسب.
وبحسب مصادر مطلعة فإن رفض استقبال باسيل، وان كان تحت حجة ترك مستوى التنسيق على حاله، اي مع النواب العونيين، يعود الى ان المعارضة ليست مستعدة للمساهمة في تحسين صورة باسيل في هذه اللحظة.
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وتقول المصادر ان باسيل يريد ان يظهر كمن يستطيع التواصل مع الجميع، ويريد القول لـ"حزب الله" انه قادر على تحصين الشارع المسيحي ومنع تفلته ضد الحزب في لحظة الحزب، لكن المعارضة رفضت المساهمة في اعطاء رئيس "التيار" هذه الصورة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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