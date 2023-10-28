"الميدل ايست" لن تغيّر

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قال مصدر إداري إستشاري في شركة"طيران الشرق الأوسط" ان الطواقم الفنية والإدارية تبذل جهدا كبيرا من أجل تلبية كل حجوزات ركابها وخاصةً في الشق التجاري والعملي، ولا سيما لمن لديهم سفر دائم على متن خطوط الشركة.وقال المصدر: "إن الشركة تتكبد أعباءً إضافية بسبب بعض الرحلات الآتية من بلدان الإغتراب الى بيروت حيث أن بعض الطائرات يصل الى بيروت بحمولة منخفضة جدا، والامر مرشح للاستمرار على هذه الوتيرة إذا إستمرت الأوضاع الأمنية على حالها".وختم المصدر بالقول: "إن الشركة ستبقي على أسعارها العادية ولن تكلف الزبائن اي فروقات اضافية".