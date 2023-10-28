بطاقة عشاء الحزب ب500 دولار

يتداول حزبيون في ما بينهم معلومات مفادها ان سعر بطاقة عشاء نظمه الحزب لدعم ماليته بلغ 500 دولار للبطاقة الواحدة على رغم الظروف التي تمر بها البلاد والاوضاع الاقتصادية المتردية !

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