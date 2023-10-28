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لبنان

بطاقة عشاء الحزب ب500 دولار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-10-2023 | 02:15
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يتداول حزبيون في ما بينهم معلومات مفادها ان سعر بطاقة عشاء نظمه الحزب لدعم ماليته بلغ 500 دولار للبطاقة الواحدة على رغم الظروف التي تمر بها البلاد والاوضاع الاقتصادية المتردية !
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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