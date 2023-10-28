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لبنان

تكتيك جديد... لماذا تستخدم إسرائيل القنابل الفسفوريّة في جنوب لبنان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-10-2023 | 02:45
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بعد الحرائق التي انتشرت خلال اليومين الماضيين في المناطق الجنوبيّة، جراء القصف الإسرائيليّ بقنابل الفوسفور الحارقة، أشار مرجعٌ أمنيّ إلى أنّ العدوّ يستخدم هذا النوع من القذائف لاستهداف الأماكن الحرجيّة، لكشف ومنع مقاتلي "حزب الله" وبقيّة التنظيمات الفلسطينيّة والمقاومين الآخرين من التسلل عبر الأراضي التي تكثر فيها الأشجار، إلى مواقعه العسكريّة الحدوديّة.
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وأضاف أنّ بعد العمليّات التي يقوم بها المقاومون ضدّ المواقع الإسرائيليّة، يعمد العدوّ إلى الردّ بالقذائف الفوسفوريّة، لإحراق المناطق الحرجيّة، وليُجبر منفّذي الهجمات ضدّه على الظهور إلى العلن، لاستهدافهم سريعاً بالطائرات الحربيّة أو تلك المسيّرة التي أمست أفضل وسيلة لإسرائيل لاسقاط عناصر "حزب الله".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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