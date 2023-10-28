Advertisement

لبنان

أمرٌ يخصّ السفر من لبنان.. هذا ما جرى مؤخراً

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-10-2023 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1123636-638340822809524917.jpeg
Doc-P-1123636-638340822809524917.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت المعلومات أنَّ مكاتب سفر عدة تلقت إتصالاتٍ متزايدة من لبنانيين يسألون عن السبل لمغادرة البلاد في أسرع  وقتٍ ممكن خوفاً من أي خضّة أمنيّة قد تحصلُ وسط أحداث الجنوب.
في المقابل، تبين أن المكاتب المذكورة أبقت على طرح عروضاتٍ تشجيعيّة لرحلات سياحيّة إلى الخارج ذات تكلفةٍ متدنية، وتقولُ المعلومات إن هناك تهافتاً للإستفادة من تلك الرحلات رغم الظروف القائمة.
Advertisement
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:03 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-10-28
04:00 | 2023-10-28
03:00 | 2023-10-28
04:01 | 2023-10-28
05:38 | 2023-10-28
05:30 | 2023-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24