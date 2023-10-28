أمرٌ يخصّ السفر من لبنان.. هذا ما جرى مؤخراً

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كشفت المعلومات أنَّ مكاتب سفر عدة تلقت إتصالاتٍ متزايدة من لبنانيين يسألون عن السبل لمغادرة البلاد في أسرع وقتٍ ممكن خوفاً من أي خضّة أمنيّة قد تحصلُ وسط أحداث الجنوب.في المقابل، تبين أن المكاتب المذكورة أبقت على طرح عروضاتٍ تشجيعيّة لرحلات سياحيّة إلى الخارج ذات تكلفةٍ متدنية، وتقولُ المعلومات إن هناك تهافتاً للإستفادة من تلك الرحلات رغم الظروف القائمة.