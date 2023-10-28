"قواسم مشتركة كثيرة" بين جنبلاط وباسيل.. كيف تُقرَأ في السياسة؟!

Advertisement

وإذا كانت "رمزية"هذه الجولة تكمن في أنّها قادت باسيل لزيارة شخصيّات لطالما "خاصمتها"، كرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فإنّ ما تصدّر الاهتمام تمثّل في لقائه مع رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط، الذي خرج منه ليتحدّث عن "قواسم مشتركة كثيرة" بين الجانبين، قد يكون على رأسها الخوف من انجرار البلد إلى أتون الحرب الدائرة في المنطقة، في ضوء الحراك الذي كان "البيك" سبق باسيل إليه.لكنّ الحديث عن "قواسم مشتركة كثيرة" بين جنبلاط وباسيل دفع كثيرين لطرح علامات الاستفهام، عن التبعات على مستوى الاستحقاقات الداخلية، فهل يعني ذلك أنّ الهواجس من الحرب يمكن أن تغيّر في التموضع السياسي لمختلف الأطراف، وربما تفضي في الوصول إلى "تفاهم" بين قوى كانت "متباعدة" حتى الأمس القريب؟ وهل تسهم هذه "القواسم المشتركة" في تقريب الحلّ على مستوى الانتخابات الرئاسية؟!لعلّ حديث جنبلاط عن "قواسم مشتركة كثيرة" بينه وبين "التيار الوطني الحر" فاجأ كثيرين، خصوصًا أنّ العلاقة بين الجانبين لم تكن يومًا "مثالية"، علمًا أنّ رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" كان قد وجّه انتقادات "لاذعة" لباسيل في الآونة الأخيرة، على خلفية الانتخابات الرئاسية، في حين لم يوفّره رئيس "التيار" من جهته من الانتقاد، كما يفعل دائمًا عندما يتحدّث عن "المنظومة" التي يحيّد نفسه عنها.لكنّ العارفين يقولون إنّ ما كان ساريًا قبل السابع من تشرين، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" وما أعقبها من تحوّلات في المنطقة، ولبنان في صلبها، لم يعد على حاله بعد هذا التاريخ، ومن ضمن ذلك العلاقات بين مختلف القوى السياسية ، وبينها "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"التيار الوطني الحر"، اللذان أظهرا "تقاطعًا معبّرًا" على الخوف من "الحرب الآتية"، في ضوء "قرع طبولها" على أكثر من خطّ.من هنا، يرى هؤلاء أنّ ما قصده جنبلاط بحديثه عن "القواسم المشتركة الكثيرة" انطلق تحديدًا من هذه النقطة، فالقاسم المشترك الأساسيّ هو الرغبة بتدارك سيناريو "الحرب"، مع التأكيد في الوقت نفسه على الوقوف خلف المقاومة وإلى جانبها في مواجهة أيّ عدوان محتمل، يتفرّع عن ذلك الإصرار على وجوب استغلال المرحلة من أجل "تحريك" الواقع السياسي الداخلي، من دون انتظار انتهاء الحرب التي "قد تطول"، وفق الكثير من التقديرات.يطرح ما تقدّم الباب أمام المزيد من علامات الاستفهام، وربما التكهّنات، حول انعكاسات مثل هذه "القواسم المشتركة" في السياسة، فهل تفضي مثلاً إلى "تفاهم" على مقاربة موحّدة للاستحقاق الرئاسي، وبالتالي ربما تعيد النظر في كلّ المقاربات والتموضعات السابقة، وتفتح الباب بالتالي أمام "الانفراج" ولو من باب "منع الانفجار"؟ وهل تتّسع رقعة هذا التفاهم، فتتمدّد هذه "القواسم المشتركة" إلى سائر القوى والأطراف المعنيّة؟حتى الآن، يقول العارفون إنّ "القواسم المشتركة" تبقى في إطار العناوين والمبادئ والثوابت، فكلٌ من باسيل وجنبلاط يتّفقان على "الخطوط العريضة" للمواجهة، بدءًا من السعي بكل الوسائل المتاحة لتفادي سيناريو الحرب، وتكثيف الضغوط والاتصالات التي يمكن أن تسهم في تحقيق هذا الهدف، كما يتّفقان أيضًا على "خريطة الطريق" للوصول إلى هذا الهدف لا بدّ أن تنطلق من إعادة تشكيل السلطة، وعدم تجميد الاستحقاقات إلى ما لا نهاية.لكن، أبعد من هذه الخطوط العريضة، تبقى "التفاصيل" عائقًا أساسيًا أمام اكتمال فصول "التفاهم" الذي يتطلّع إليه جنبلاط وباسيل، أولاً لأنّ مثل هذا التفاهم يتطلب "إجماع" سائر القوى السياسية، التي تبقى بمعظمها متمسّكة بانقسامها العمودي من دون اعتبار للمتغيّرات الطارئة على المشهد، وثانيًا لوجود "شكوك" حول الأهداف الحقيقية التي يتوخّاها كلّ طرف، وخصوصًا حول ما إذا كان باسيل مستعدًا فعلاً لـ"تليين" موقفه الرئاسي، و"الفيتوات" التي يرفعها بحق أكثر من مرشح.