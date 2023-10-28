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لبنان

أرسلان: نحن أمام كارثة انسانية حقيقية

Lebanon 24
28-10-2023 | 03:54
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 كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على منصة "إكس": "حين تكتفي ‫جامعة الدول العربية بقرارات التنديد والإستنكار والتحذير ويدورها كدور أبعد المنظمات وأصغرها، ندرك تماما علة ما آلت إليه الأمور اليوم فينا كعرب، نحن أمام كارثة انسانية حقيقية لم تحصل ولا تحصل في حروب العالم كافة، العدو يتعمد قطع كل مكونات الحياة الأساسية عن الفلسطينيين بحجة محاربة حماس، ويعرف مسبقاً أنه عاجز عن محاربتها. تحركوا لنصرة الفلسطينيين وأهل غزة قبل فوات الآوان، فنيران الحرب الكبرى إن حصلت لن ترحمكم".
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