30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
باسيل يتموضع من جديد بلا تنازلات!
ايناس كريمة Enass Karimeh
|
Lebanon 24
28-10-2023
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حاول رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إحداث خرق في الحمود السياسي الذي فرضته الحرب الكبرى على قطاع غزّة والتطورات العسكرية على الحدود الجنوبية مع لبنان، فقام بخطوة كبيرة على مستوى السياسة الداخلية اللبنانية سيكون لها تبعات جدية.
Advertisement
وفق مصادر سياسية متابعة، فإن باسيل لو قام بمثل هذه الزيارات في فترات طبيعية لكانت شكّلت انعطافة كبيرة في الحياة السياسية والتوازنات النيابية وبدّلت التوجهات المرتبطة بالاستحقاق الرئاسي وباستحقاقات دستورية أخرى. لكنّ هذا كله لم يحصل وبالتالي فإنّ خطوة رئيس "التيار" لم تحقّق أي تبدّل سياسي ولم تتمكّن حتى من تحريك الرمال الراكدة في الداخل اللبناني، حيث أن الأنظار بقيت شاخصة نحو التطورات العسكرية والميدانية سواء في جنوب لبنان أو في قطاع غزّة المُحاصر. ومن هنا يمكن القول بأن باسيل لم يستطع أن يُنجز جزءاً من أهدافه التي رسمها لجولته.
في المقابل، تمكّن باسيل من تحقيق أهداف أخرى غير مرتبطة بأساس الخطوة، حيث أنه أعاد تشكيل خطابه السياسي والاعلامي وتموضع الى جانب "حزب الله" من دون أن يظهر هذا التموضع باعتباره تنازلاً لأنه تزامن مع ملفّ الحرب الاسرائيلية والمخاطر من تطورات دراماتيكية في لبنان، وربط موقفه بالمصلحة اللبنانية والوحدة الوطنية وضرورة الوقوف الى جانب المقاومة، وهذا الامر أعاد جزءاً من اللحمة في علاقة "التيار" بـ"حزب الله".
من هنا يجب قراءة المشهد المقبل، سواء في المرحلة الراهنة أو في المرحلة المتوسطة بعد انتهاء العدوان على غزّة، إذ إن الحديث سيتركّز حول كيفية استثمار باسيل لهذا التحول، واستثمار القوى المتحالفة مع "الحزب" لتبدّل المزاج اللبناني الى جانبها، إن كان عبر رئيس "التيار" وقوّته النيابية والشعبية أو عبر الاستدارة الواضحة التي قام بها النائب وليد جنبلاط.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصرا
10:03 | 2023-10-27
27/10/2023 10:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة للدولار... كم بلغ مساء اليوم؟
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة للدولار... كم بلغ مساء اليوم؟
14:23 | 2023-10-27
27/10/2023 02:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت عن عمليّة "طوفان الأقصى".. مجندات إسرائيليّات كشفن الكثير هذا ما كان يحصل قبل 7 تشرين الأوّل
Lebanon 24
مفاجآت عن عمليّة "طوفان الأقصى".. مجندات إسرائيليّات كشفن الكثير هذا ما كان يحصل قبل 7 تشرين الأوّل
15:00 | 2023-10-27
27/10/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على متنها عناصر أمنيّة... طائرة أجنبيّة حطّت في مطار بيروت ماذا أفرغت؟
Lebanon 24
على متنها عناصر أمنيّة... طائرة أجنبيّة حطّت في مطار بيروت ماذا أفرغت؟
16:18 | 2023-10-27
27/10/2023 04:18:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو خطير ينتشر لرئيس مجلس النواب الأميركي الجديد... ماذا قال فيه؟
Lebanon 24
فيديو خطير ينتشر لرئيس مجلس النواب الأميركي الجديد... ماذا قال فيه؟
13:04 | 2023-10-27
27/10/2023 01:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ايناس كريمة Enass Karimeh
@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان
05:00 | 2023-10-28
الحرب البرية لا تعني دخول "حزب الله" الحرب!
03:00 | 2023-10-28
من بيروت.. هكذا يرصدُ "حزب الله" التوغل الإسرائيليّ في غزّة
04:01 | 2023-10-28
ميقاتي يشارك في اجتماع المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
05:38 | 2023-10-28
آخر حديث عن مطار بيروت... هل لا يزال يعمل بشكل طبيعيّ وماذا عن السوق الحرّة؟
05:30 | 2023-10-28
"قواسم مشتركة كثيرة" بين جنبلاط وباسيل.. كيف تُقرَأ في السياسة؟!
05:14 | 2023-10-28
تغريدة لوئام وهاب عن غزة: "ستنتصر عليكم"
فيديو
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
00:37 | 2023-10-24
28/10/2023 12:48:01
Lebanon 24
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
02:00 | 2023-10-21
28/10/2023 12:48:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
00:07 | 2023-10-19
28/10/2023 12:48:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24