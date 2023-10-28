Advertisement

لبنان

باسيل يتموضع من جديد بلا تنازلات!

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
28-10-2023 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1123656-638340874291593047.png
Doc-P-1123656-638340874291593047.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حاول رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إحداث خرق في الحمود السياسي الذي فرضته الحرب الكبرى على قطاع غزّة والتطورات العسكرية على الحدود الجنوبية مع لبنان، فقام بخطوة كبيرة على مستوى السياسة الداخلية اللبنانية سيكون لها تبعات جدية.
Advertisement

وفق مصادر سياسية متابعة، فإن باسيل لو قام بمثل هذه الزيارات في فترات طبيعية لكانت شكّلت انعطافة كبيرة في الحياة السياسية والتوازنات النيابية وبدّلت التوجهات المرتبطة بالاستحقاق الرئاسي وباستحقاقات دستورية أخرى. لكنّ هذا كله لم يحصل وبالتالي فإنّ خطوة رئيس "التيار" لم تحقّق أي تبدّل سياسي ولم تتمكّن حتى من تحريك الرمال الراكدة في الداخل اللبناني، حيث أن الأنظار بقيت شاخصة نحو التطورات العسكرية والميدانية سواء في جنوب لبنان أو في قطاع غزّة المُحاصر. ومن هنا يمكن القول بأن باسيل لم يستطع أن يُنجز جزءاً من أهدافه التي رسمها لجولته.

في المقابل، تمكّن باسيل من تحقيق أهداف أخرى غير مرتبطة بأساس الخطوة، حيث أنه أعاد تشكيل خطابه السياسي والاعلامي وتموضع الى جانب "حزب الله" من دون أن يظهر هذا التموضع باعتباره تنازلاً لأنه تزامن مع ملفّ الحرب الاسرائيلية والمخاطر من تطورات دراماتيكية في لبنان، وربط موقفه بالمصلحة اللبنانية والوحدة الوطنية وضرورة الوقوف الى جانب المقاومة، وهذا الامر أعاد جزءاً من اللحمة في علاقة "التيار" بـ"حزب الله".

من هنا يجب قراءة المشهد المقبل، سواء في المرحلة الراهنة أو في المرحلة المتوسطة بعد انتهاء العدوان على غزّة، إذ إن الحديث سيتركّز حول كيفية استثمار باسيل لهذا التحول، واستثمار القوى المتحالفة مع "الحزب" لتبدّل المزاج اللبناني الى جانبها، إن كان عبر رئيس "التيار" وقوّته النيابية والشعبية أو عبر الاستدارة الواضحة التي قام بها النائب وليد جنبلاط.  
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:03 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-10-28
03:00 | 2023-10-28
04:01 | 2023-10-28
05:38 | 2023-10-28
05:30 | 2023-10-28
05:14 | 2023-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24