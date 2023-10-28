ميقاتي شارك في اجتماع المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى: نقوم بالاتصالات لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وغزة



إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في دار الفتوى وعقدا خلوة قبيل انضمام رئيس الحكومة الى جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

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وتناول البحث مختلف القضايا على الساحة اللبنانية والعربية، وخصوصا العدوان الإسرائيلي على غزة والجنوب اللبناني، واكد الرئيس ميقاتي" أن الحكومة تقوم بالاتصالات والمساعي والجهود الدبلوماسية والسياسية عربيا ودوليا لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وغزة". وشدد على" أن الحكومة اعدت خطة طوارئ لاحتواء تداعيات ما يمكن أن يحدث نتيجة العدوان الإسرائيلي على الجنوب والعدوان المستمر على الأشقاء الفلسطينيين".

وابدى المفتي دريان"حرصه على دعم ومؤازرة الحكومة في عملها الوطني الجامع، رغم العقبات والتحديات التي تعانيها بسبب ما يمر به لبنان من أزمات متلاحقة".وثمن "الجهود والمساعي والاتصالات التي يقوم بها الرئيس ميقاتي في هذا الصدد".

واعرب عن أمله" في أن تنجح الضغوط التي تمارس على العدو الإسرائيلي في وقف الجرائم والعقاب الجماعي على غزة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للأراضي اللبنانية".