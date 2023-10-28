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لبنان
ميقاتي يشارك في اجتماع المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
Lebanon 24
28-10-2023
|
04:01
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يشارك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اجتماع المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى في دار الفتوى.
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