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لبنان

ميقاتي يشارك في اجتماع المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى

Lebanon 24
28-10-2023 | 04:01
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يشارك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اجتماع المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى في دار الفتوى.
 
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