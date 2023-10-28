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لبنان

ضباب وأمطار.. منخفض جوي في طريقه الى لبنان في هذا الموعد

Lebanon 24
28-10-2023 | 04:49
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في لبنان أن يكون الطقس غدا غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، يتحول تدريجياً بعد الظهر الى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية اعتباراً من بعد الظهر.
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وجاء في النشرة الآتي: 

- الحال العامة:  طقس خريفي مستقر نسبياً  يسيطر على لبنان مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل بينما تبقى فوق معدلاتها على الجبال وفي الداخل بحيث يتقلب محلياً اعتباراً من بعد ظهر الأحد مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة أحياناً على ان يتأثر لبنان بمنخفض جوي اعتباراً من يوم الثلاثاء بشكل محدود يؤدي لانخفاض ملحوظ بالحرارة و امطار متفرقة. 

 - الطقس المتوقع في لبنان:
 
 
اليوم: قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل على الجبال وترتفع بشكل بسيط في الداخل.
الأحد: غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، يتحول تدريجياً بعد الظهر الى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية اعتباراً من بعد الظهر. 
 
الإثنين: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الداخلية أحياناً. 
 
الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وفوق الجبال حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. 

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 19 الى 29 درجة، فوق الجبال  من  17 الى 25 درجة، في الداخل من 15 الى 28 درجة. 
- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهاراً ، جنوبية الى جنوبية شرقية ليلاً ، سرعتها بين ١٥ و ٣٥ كم/س. 
- الانقشاع: متوسط اجمالاً على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب. 

- الرطوبة النسبية على الساحل:   بين ٥٥ و٧٥ % .
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء:   ٢٧°م. 

- الضغط الجوي:   ٧٦١ ملم زئبق. 

- ساعة شروق الشمس:   ٠٦,٥٤     ساعة غروب الشمس:   ١٧,٤٩ . 

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