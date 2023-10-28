أصوات انفجارات تسمع في الجنوب.. اليكم ما يجري

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سمع منذ بعض الوقت دوي انفجار عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية وصل صداه إلى بعض القرى في قضاء صور جنوبي لبنان.وأشارت معلومات لـ"لبنان 24" الى ان الصوت ناجم عن إعتراض صاروخ أطلقه الجيش الاسرائيلي فوق منطقة مثلث دبعال بافليه معركة قرب صورالى ذلك، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان الدفاعات الجوية اعترضت صاروخ أرض جو أطلق من لبنان باتجاه الجليل الأعلى