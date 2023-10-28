آخر حديث عن مطار بيروت... هل لا يزال يعمل بشكل طبيعيّ وماذا عن السوق الحرّة؟

أكّد رئيس مطار بيروت فادي الحسن أنّ "التعميم الذي أصدرناه أمس وعممناه منذ الصباح لا مساء، أتى استكمالا لخطة الطوارئ التي تحدثنا عنها قبل أسبوعين، والمطار لا يزال يعمل بشكل طبيعي".

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وقال الحسن للـ"أو تي في": "حتى اللحظة فقط "لوفتهانزا" والخطوط الجوية السعودية هي التي علقت رحلاتها من والى المطار، اما بقية الشركات فلا تزال تعمل بشكل طبيعي".

وأشار إلى أنّ "عدد الركاب الذي يصل يوميا الى المطار 4 أو 5 الاف، فيما المغادرة بين 6 او 7 الاف، وهذه الارقام منطقية جدا في ظل الظروف الراهنة".

وشدّد الحسن على أنّ "السوق الحرة لا تزال تعمل بشكل طبيعي، ولم يتم اخراح اي شيء منها، لكن من الطبيعي ان يكون هناك قلق مما يحصل".