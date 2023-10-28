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لبنان

إليكم صور الصاروخ الذي أُطلق من لبنان صباح اليوم باتّجاه فلسطين المحتلة

Lebanon 24
28-10-2023 | 06:25
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نشرت وسائل إعلام إسرائيليّة اليوم السبت، الصور الأولى لحطام صاروخ أرض-جو أُطلق من لبنان، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إسقاطه.
 
 
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