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لبنان
لقاء 150 دولاراً... هذا ما كانا يقومان به في منطقة الضبية
Lebanon 24
28-10-2023
|
06:37
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة وتوقيف المتورّطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهولَيْن بترويج المخدّرات في محلّة الضبيّة.
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على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المروّجَيْن وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات توصّلت إلى تحديد هويّتَيهما، وهما:
ف. و. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني)
م. س. (من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني)
بتاريخ 25-10-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات من توقيف المشتبه فيهما في ساحة حلبا.
بتفتيشهما، ضُبِطَ بحوزتهما: مسدس حربي، /44/ طبة بلاستيكية تحتوي على مادّة الكوكايين، كميّة من مادّة حشيشة الكيف، ودفتر ورق لفّ سجائر.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات على عددٍ من الزّبائن في محلة الضبيّة لقاء مبلغ /150/ دولاراً أميركيًا يوميّاً.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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