بشكل عاجل... لماذا زار عباس ابراهيم دولة أوروبيّة؟

قالت مصادر الجديد إنّ "اللواء عبّاس إبراهيم زار العاصمة الإيطالية بعيداً عن الإعلام، إثر دعوة خاصة تلقاها قبل أيام واكتسبت صفة العجلة".



وأضافت "الجديد"، أنّ "هدف الزيارة تركز على التشاور على أعلى المستويات الدبلوماسية والأمنية حول الحرب في غزة وموقع لبنان من هذه الحرب، خصوصاً بعد المواجهات الحدودية مع الجيش والمقاومة".

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