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لبنان

ألين غادرت منزل ذويها ولم تعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

Lebanon 24
28-10-2023 | 08:00
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صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:


تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

-  ألين أحمد فاضل (من مواليد عام 2004، لبنانية)
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التي غادرت بتاريخ 27-10-2023، منزل ذويها الكائن في محلّة وادي خالد - عكار، ولم تعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر القبيات في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 350001-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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