ألين غادرت منزل ذويها ولم تعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

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صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- ألين أحمد فاضل (من مواليد عام 2004، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 27-10-2023، منزل ذويها الكائن في محلّة وادي خالد - عكار، ولم تعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر القبيات في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 350001-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.