إشتباكات بين "الحزب" والعدوّ الإسرائيليّ... قصفٌ وحرائق وتحليق للطيران (فيديو)

قصفت مدفعية العدوّ الاسرائيلي خراج شيحين وزبقين بقذائف 155 ملمترا وبالقذائف الفسفورية الحارقة، وقد خلف القصف حرائق في الاودية والاحراج.

كذلك، ألقى العدوّ قنابل مضيئة على أطراف بلدة مركبا، وفي الناقورة.

وقد تزامن ذلك مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط.

وأُصيب سور مقر "اليونيفيل" في الناقورة بقذيفة إسرائيليّة ما تسبّب بأضرار مادية فقط.

وقد سمعت اشتباكات في محيط موقع العرامشة بين العدو والمقاومة لجهة بلدة الضهيرة.

إلى ذلك، أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ "حزب الله" قصف موقع المرج الإسرائيلي مقابل مركبا في القطاع الأوسط، إضافة إلى تسهدافه موقع هونين الإسرائيليّ بالصواريخ الموجّهة.



وأعلن "حزب الله" في بيان: "هاجمنا بعد ظهر اليوم موقع ريشا ونقطة الجرداح بالقذائف ‏المدفعية والأسلحة المناسبة وحققنا فيها إصابات مباشرة".