Advertisement

لبنان

إشتباكات بين "الحزب" والعدوّ الإسرائيليّ... قصفٌ وحرائق وتحليق للطيران (فيديو)

Lebanon 24
28-10-2023 | 08:50
A-
A+
Doc-P-1123752-638341054274285132.png
Doc-P-1123752-638341054274285132.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قصفت مدفعية العدوّ الاسرائيلي خراج شيحين وزبقين بقذائف 155 ملمترا وبالقذائف الفسفورية الحارقة، وقد خلف القصف حرائق في الاودية والاحراج.
 
 
كذلك، ألقى العدوّ قنابل مضيئة على أطراف بلدة مركبا، وفي الناقورة.
 
 
وقد تزامن ذلك مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط.
 
 
وأُصيب سور مقر "اليونيفيل" في الناقورة بقذيفة إسرائيليّة ما تسبّب بأضرار مادية فقط.
 
 
وقد سمعت اشتباكات في محيط موقع العرامشة بين العدو والمقاومة لجهة بلدة الضهيرة.
 
 
إلى ذلك، أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ "حزب الله" قصف موقع المرج الإسرائيلي مقابل مركبا في القطاع الأوسط، إضافة إلى تسهدافه موقع هونين الإسرائيليّ بالصواريخ الموجّهة.
 
 
وأعلن "حزب الله" في بيان: "هاجمنا بعد ظهر اليوم موقع ريشا ونقطة الجرداح  بالقذائف ‏المدفعية والأسلحة المناسبة وحققنا فيها إصابات مباشرة".
 
 
 
Advertisement
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2023-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:43 | 2023-10-28
11:22 | 2023-10-28
11:12 | 2023-10-28
10:57 | 2023-10-28
10:52 | 2023-10-28
10:10 | 2023-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24