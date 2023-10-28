Advertisement

لبنان

إعتباراً من منتصف هذه الليلة... لا تنسوا تأخير الساعة

Lebanon 24
28-10-2023 | 08:59
A-
A+
Doc-P-1123755-638341056858733044.jpg
Doc-P-1123755-638341056858733044.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تُذكّر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة إعتـباراً مـن منتصف هذه الليلة، 28 - 2023/10/29 تاريخ  إنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المنظمات والروابط والمؤسسات الشبابية اللبنانية والفلسطينية تدعو للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية اليوم الساعة الرابعة بعد الظهر
lebanon 24
28/10/2023 19:02:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا في الساعة الماضية بنى تحتية عسكرية لحزب الله في لبنان رداً على إطلاق نار أمس
lebanon 24
28/10/2023 19:02:31 Lebanon 24 Lebanon 24
المتعاقدون بالساعة في "اللبنانية": إن لم نحصل على حقوقنا سنقوم بخطوات تصعيدية
lebanon 24
28/10/2023 19:02:31 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري: لقاءٌ سيُعقد عند الساعة 11.15 صباحاً في عين التينة بين بري والموفد الفرنسي الخاص بلبنان جان إيف لودريان
lebanon 24
28/10/2023 19:02:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

الساعة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2023-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:43 | 2023-10-28
11:22 | 2023-10-28
11:12 | 2023-10-28
10:57 | 2023-10-28
10:52 | 2023-10-28
10:10 | 2023-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24