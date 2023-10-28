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لبنان
إعتباراً من منتصف هذه الليلة... لا تنسوا تأخير الساعة
Lebanon 24
28-10-2023
|
08:59
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تُذكّر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة إعتـباراً مـن منتصف هذه الليلة، 28 - 2023/10/29 تاريخ إنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.
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