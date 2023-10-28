توتر كبير الآن في الجنوب.. إليكم آخر التطورات هناك

يُواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاتهُ على القرى الجنوبيّة الحدودية، الأمر الذي يُفاقم التوتر أكثر فأكثر وسط استمرار التصعيد في قطاع غزة للأسبوع الثالث على التوالي.

Advertisement



ومساء اليوم السبت، قصف جيش العدو أطراف منطقتي رمايا والراهب بالقذائف الفسفوريّة، كما طال القصف بلدات الضهيرة، علما الشعب ويارين بالقنابل الحارقة.



ووفقاً للمعلومات، فإنّ القصف المدفعيّ الإسرائيلي استهدف أطراف بلدة مروحين.

في غضون ذلك، أفيد عن إطلاق صاروخٍ مُضاد للدروع نحو مستعمرة زرعيت الإسرائيليّة، وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأنّ عملية إطلاق الصاروخ لم تُسفر عن سقوط إصابات.