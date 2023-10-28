Advertisement

لبنان

توتر كبير الآن في الجنوب.. إليكم آخر التطورات هناك

Lebanon 24
28-10-2023 | 11:12
A-
A+
Doc-P-1123799-638341138317993701.jpeg
Doc-P-1123799-638341138317993701.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يُواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاتهُ على القرى الجنوبيّة الحدودية، الأمر الذي يُفاقم التوتر أكثر فأكثر وسط استمرار التصعيد في قطاع غزة للأسبوع الثالث على التوالي.
Advertisement

ومساء اليوم السبت، قصف جيش العدو أطراف منطقتي رمايا والراهب بالقذائف الفسفوريّة، كما طال القصف بلدات الضهيرة، علما الشعب ويارين بالقنابل الحارقة.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ القصف المدفعيّ الإسرائيلي استهدف أطراف بلدة مروحين. 
 
في غضون ذلك، أفيد عن إطلاق صاروخٍ مُضاد للدروع نحو مستعمرة زرعيت الإسرائيليّة، وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأنّ عملية إطلاق الصاروخ لم تُسفر عن سقوط إصابات. 

ولفتت الصحيفة إلى أنه على الأثر، "ردّ جيش العدو على مصادر النيران" بإستهدافه الأراضي اللبنانية.
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:43 | 2023-10-28
14:58 | 2023-10-28
14:33 | 2023-10-28
14:22 | 2023-10-28
14:04 | 2023-10-28
13:28 | 2023-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24