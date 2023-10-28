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لبنان

قذيفة تطالُ مقر عام "اليونيفيل" في الناقورة.. هل من ضحايا وإصابات؟

Lebanon 24
28-10-2023 | 11:22
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أعلنَ الناطق الرسمي بإسم قوات "اليونيفيل" في لبنان أندريا تيننتي أن "قذيفة سقطت اليوم السبت داخل المقر العام لليونيفيل في الناقورة، ولحسن الحظ لم تنفجر ولم يصب أحد بأذى".
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وفي بيانٍ له، لفت تيننتي إلى أن "المقر أصيب بأضرار"، موضحاً أنه تمت إزالة القذيفة والعمل جارٍ للتأكد من مصدر الهجوم، وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى التي تصيب فيها قذيفة مقرّنا العام، حيث تعرّض العديد من مواقعنا الأخرى لأضرار في الأسابيع الـ3 الماضية. إنه تذكير صارخ بالبيئة الهشة والمتوترة والمتقلبة للغاية التي يعمل فيها حفظة السلام في الوقت الحالي".
 
وتابع: "إننا نحثّ جميع الأطراف على وقف إطلاق النار فوراً، كما ندعو جميع المشاركين في النزاع الدائر إلى وقف أي أعمال تعرّض سلامة وأمن المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة للخطر، خاصة وأن هذه الأعمال قد تشكل انتهاكات للقانون الدولي".

وختم تيننتي: "على الرغم من هذه الهجمات والهجمات السابقة، لا يزال حفظة السلام التابعين لليونيفيل في مواقعهم ويعملون بنشاط مع الأطراف على جانبي الخط الأزرق لتهدئة التوتر وتجنب سوء الفهم الخطير".
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