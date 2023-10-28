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لبنان
عاجل جداً.. نصرالله يتلقى تهديداً من هؤلاء ومفاجأة عن "إتصالات لبنان"!
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
28-10-2023
|
11:43
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زعمت مجموعة من قراصنة الإنترنت الإسرائيليين، اليوم السبت، أنهم اخترقوا نظام إدارة المشروع الرئيسيّ للبنية التحتية النفطية في إيران.
وقال تقريرٌ نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة إنّ المجموعة تُسمى "WeRedEvils"، وقد نشطت منذ بداية حرب غزة يوم 7 تشرين الأول الجاري، موضحة أنّ "النظام الذي تم اختراقه في إيران، مسؤولٌ عن توريد الوقود والنفط إلى جميع أنحاء إيران".
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كذلك، كشفت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمه
"لبنان24"
أنّ المقرصنين وجهوا تهديداً إلى الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، وجاء فيه: "أنت في مرمى النيران.. لم ننساك.. لدينا سيطرة على جزء كبير من أنظمة الإتصالات في جميع أنحاء لبنان".
وزعم المقرصنون أن تلك الأنظمة توفر البنية التحتية للإتصالات والإنترنت للعديد من المواطنين، بما في ذلك أنظمة الكمبيوتر التابعة لـ"حزب الله".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
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