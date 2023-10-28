معلومات جديدة تُكشف عن "حزب الله".. إكتشفوا الأسلحة النوعيّة التي يمتلكها!

بثّ موقع "الخنادق" المختص بالدراسات الإسراتيجيّة مقطع فيديو يكشف خلاله أبرز القدرات والمنظومات الدفاعية الصاروخية التي يتوقع العدو الإسرائيلي أنها باتت بحوزة "حزب الله" في لبنان.

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وفي ما يلي أبرز المعلومات عن تلك المنظومات التي جاء التقريرُ على ذكرها:

المدافع الرشاشة:

- مدفع آلي مضاد للطائرات من نوع "AZP S-60"

- مدفع رشاش "ZSU-23-4" المعروف بـ"شيلكا"

الصواريخ المحمولة على الكتف:

- سام 7 أو ستريلا 2 (روسي الصنع)

- سام 14 المعروف بـ"غريملين" (روسي الصنع)

- سام 16 المعروف بـ"إيغلا" (روسي الصنع)

- سام 18 المعروف بـ"إيغلا 9" (روسي الصنع)

- ستينغر (أميركي الصنع)

- 1- QW المعروف بـ"فانغارد" (صيني الصنع)

- ميثاق 1،2 (إيراني الصنع)

- المنظومات الثابتة والمحمولة:

- منظومة سام 17

- منظومة سام 8

- منظومة مرصاد 16

- سام - 22 المعروفة باسم "بانتسير"

- باور 373

(الخنادق)