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لبنان

معلومات جديدة تُكشف عن "حزب الله".. إكتشفوا الأسلحة النوعيّة التي يمتلكها!

Lebanon 24
28-10-2023 | 12:46
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بثّ موقع "الخنادق" المختص بالدراسات الإسراتيجيّة مقطع فيديو يكشف خلاله أبرز القدرات والمنظومات الدفاعية الصاروخية التي يتوقع العدو الإسرائيلي أنها باتت بحوزة "حزب الله" في لبنان.
 
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وفي ما يلي أبرز المعلومات عن تلك المنظومات التي جاء التقريرُ على ذكرها: 
 
المدافع الرشاشة:
 
- مدفع آلي مضاد للطائرات من نوع "AZP S-60"
 
- مدفع رشاش "ZSU-23-4" المعروف بـ"شيلكا"
 
الصواريخ المحمولة على الكتف:
 
- سام 7 أو ستريلا 2 (روسي الصنع)
 
- سام 14 المعروف بـ"غريملين" (روسي الصنع)
 
- سام 16 المعروف بـ"إيغلا" (روسي الصنع)
 
- سام 18 المعروف بـ"إيغلا 9" (روسي الصنع)
 
- ستينغر (أميركي الصنع)
 
- 1- QW المعروف بـ"فانغارد" (صيني الصنع)
 
- ميثاق 1،2 (إيراني الصنع)
 
- المنظومات الثابتة والمحمولة:
 
- منظومة سام 17
 
- منظومة سام 8
 
- منظومة مرصاد 16
 
- سام - 22 المعروفة باسم "بانتسير"
 
- باور 373
 
(الخنادق)
 
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