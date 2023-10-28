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لبنان

بالصورة.. هذا ما فعله جيش العدو فوق بلدات في الجنوب

Lebanon 24
28-10-2023 | 13:01
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أقدمَ الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، على تنفيذ غارة جوية طالت أطراف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.
 
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن قذيفة من جانب العدو الإسرائيلي سقطت قرب أحد المنازل في البلدة، مشيرة إلى أنه لم تُسجل أي إصابات بشريّة. 
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كذلك، ألقى جيش العدو قنابل مُضيئة حارقة فوق مناطق القنطرة، دير سريان، وهونين، مركبا، حولا ورب الثلاثين.
 
وتزامناً مع إلقاء القنابل، أفاد شهود عيان "لبنان24" بأنَّ طيران التجسس الإسرائيلي كثف طلعاته فوق مختلف البلدات الجنوبية لاسيما في عيتا الشعب ودردغيا وصريفا، مشيرين إلى أن أصوات تلك الطائرات تُسمع في أرجاء المناطق الحدودية بشكل كثيف.
 

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