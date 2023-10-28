حدثٌ أمنيّ جديد ضمن الجنوب.. صواريخ تنطلق وتوترٌ كبير في هذه المناطق!

أفادت المعلومات بأنّ المقاومة في جنوب لبنان أطلقت صاروخاً من نوع "كورنيت" نحو موقع للعدو الإسرائيليّ في وادي هونين.

كذلك، تحدث مصادر ميدانية عن إنطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، فيما دوّت صافرات الإنذار في مستوطنة مارغليوت الإسرائيليّة عند الحدود مع لبنان.

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في غضون ذلك، ذلك، أقدمَ الجيش الإسرائيلي على تنفيذ غارة جوية طالت أطراف بلدة عيتا الشعب في الجنوب.



وفي السياق، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن قذيفة من جانب العدو الإسرائيلي سقطت قرب أحد المنازل في البلدة، مشيرة إلى أنه لم تُسجل أي إصابات بشريّة.



مع هذا، فقد ألقى جيش العدو قنابل مُضيئة حارقة فوق مناطق القنطرة، دير سريان، وهونين، مركبا، حولا ورب الثلاثين.



وتزامناً مع إلقاء القنابل، أفاد شهود عيان "لبنان24" بأنَّ طيران التجسس الإسرائيلي كثف طلعاته فوق مختلف البلدات الجنوبية لاسيما في عيتا الشعب ودردغيا وصريفا، مشيرين إلى أن أصوات تلك الطائرات تُسمع في أرجاء المناطق الحدودية بشكل كثيف.