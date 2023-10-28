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لبنان

بيانٌ جديد من "حزب الله".. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
28-10-2023 | 14:24
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أصدر "حزب الله" بياناً، اليوم السبت، أعلن فيه أن عناصره هاجموا عند الساعة الـ6 من مساء اليوم، ثُكنة زرعيت الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، مشيراً إلى أن الهجوم حقق إصابات مباشرة. 
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