بيانٌ جديد من "حزب الله".. هذا ما جاء فيه

أصدر "حزب الله" بياناً، اليوم السبت، أعلن فيه أن عناصره هاجموا عند الساعة الـ6 من مساء اليوم، ثُكنة زرعيت الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، مشيراً إلى أن الهجوم حقق إصابات مباشرة.

Advertisement