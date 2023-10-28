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لبنان

خبرٌ يهمكم عن الرواتب.. ماذا سيحصلُ بعد أيام؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-10-2023 | 14:28
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قالت مصادر مالية لـ"لبنان24" إن مصرف لبنان بدأ قبل أيام قليلة، بتحويل دولاراتٍ إلى المصارف لدفع رواتب القطاع العام عن شهر تشرين الأول الجاري بالعُملة الصعبة وفق سعر صرف 85500 ليرة لبنانية.
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وأشارت المصادر إلى أنه بعد أيام قليلة على أبعد تقدير، ستكون الرواتب متوافرة لدى حسابات الموظفين مثلما كان يحصل سابقاً ومن دون أي إشكاليات تُذكر.
ولفتت المصادر إلى أنَّ الجداول التي جرى تحويلها من إدارات الدولة لدوامات الموظفين باتت لدى وزارة المالية خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أنّ "العمل على تأمين الرواتب مستمر في وقتها، وبالتالي من المُستبعد حصول أي تأخير في صرفها".

المصدر: خاص "لبنان 24"

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