أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، مهاجمة أهداف عسكريّة تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.



وزعمَ متحدث باسم جيش العدو أنّ إستهداف مراكز الحزب جاء رداً على عمليات إطلاق نارٍ من لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية يوم أمس الجمعة.

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ومساء اليوم، أفادت المعلومات بأنّ المقاومة في جنوب لبنان أطلقت صاروخاً من نوع "كورنيت" نحو موقع للعدو الإسرائيليّ في وادي هونين.



كذلك، تحدث مصادر ميدانية عن إنطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، فيما دوّت صافرات الإنذار في مستوطنة مارغليوت الإسرائيليّة عند الحدود مع لبنان.

من جهته، أصدر "حزب الله" بياناً، اليوم السبت، أعلن فيه أن عناصره هاجموا عند الساعة الـ6 من مساء اليوم، ثُكنة زرعيت الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، مشيراً إلى أن الهجوم حقق إصابات مباشرة.



في غضون ذلك، ذلك، أقدمَ الجيش الإسرائيلي على تنفيذ غارة جوية طالت أطراف بلدة عيتا الشعب في الجنوب.



وفي السياق، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن قذيفة من جانب العدو الإسرائيلي سقطت قرب أحد المنازل في البلدة، مشيرة إلى أنه لم تُسجل أي إصابات بشريّة.



مع هذا، فقد ألقى جيش العدو قنابل مُضيئة حارقة فوق مناطق القنطرة، دير سريان، وهونين، مركبا، حولا ورب الثلاثين.



وتزامناً مع إلقاء القنابل، أفاد شهود عيان "لبنان24" بأنَّ طيران التجسس الإسرائيلي كثف طلعاته فوق مختلف البلدات الجنوبية لاسيما في عيتا الشعب ودردغيا وصريفا، مشيرين إلى أن أصوات تلك الطائرات تُسمع في أرجاء المناطق الحدودية بشكل كثيف.



