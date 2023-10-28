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لبنان

مراسل "المنار" يكشف كل شيء.. هذه حقيقة إستهداف موقع إسرائيليّ عبر "طائرة"!

Lebanon 24
28-10-2023 | 16:37
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كشف مراسل قناة "المنار" الزميل علي شعيب تفاصيل عن حقيقة ما جرى قرب موقع العباد الإسرائيليّ عند حدود بلدة حولا - جنوب لبنان.
 
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ونفى شعيب ما ذكرتهُ قناة "الميادين"، مساء اليوم، عن أنّ طائرة مُسيرة إستهدفت الموقع الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الكلام في هذا الصدد "غير دقيق".
 
وللإشارة، فإن "الميادين" ذكرت عبر موقعه الإلكتروني نقلاً عن مراسلها في جنوب لبنان إن "موقع العباد تم استهدافه بطائرة مسيّرة وأن هذه رسالة قويّة موجّهة للاحتلال". إلا أنه وبعد وقتٍ من نشر ذاك الخبر، عادت تراجعت "الميادين" عنه وحذفته تماماً وذلك بعد إنتشاره نقلاً عنها. 
 
ولفت شعيب في منشورٍ له عبر منصة "إكس" إلى أن "طائرة إسرائيلية أغارت بصاروخ على إحدى النقاط الخالية"، موضحاً أن "موقع العباد نفذ حملة تمشيطٍ واسعة بالرشاشات وقذائف الهاون والقنابل الفسفورية في محيطه وصولاً حتى مستعمرة المنارة"، كاشفاً أن "قذائف الفوسفور سقطت أيضاً على موقعٍ لقوات اليونيفيل".
 
 
 
 
 
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