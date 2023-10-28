بري إلتقى العاروري: معركة "طوفان الأقصى" تمثل صفعة قوية في وجه إسرائيل

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مكتبه بعين التينة، اليوم السبت، وفداً قيادياً من حركة المقاومة الإسلامية حماس، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الشيخ صالح العاروري، في حضور عضو المكتب السياسي للحركة غازي حمد، ومسؤول دائرة العلاقات الوطنية في الخارج علي بركة، وممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي، ومسؤول العلاقات الفلسطينية في حركة "أمل" محمد الجباوي.

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وخلال اللقاء، قدم الوفد الشكر لبري على مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، كما استعرض مع رئيس البرلمان مجريات معركة "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الجاري، والتي جاءت رداً على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ومواصلة عدوان الاحتلال على جميع الأراضي الفلسطينية.

وفي كلمة له، اعتبر بري أن "ما جرى هو صفعة قوية في وجه الاحتلال"، موجهاً التحية للشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة التي ألحقت هزيمة تاريخية بجيش الاحتلال. وأعرب رئيس مجلس النواب عن إدانته لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في غزة، داعياً جميع الدول والبرلمانات الى العمل على وقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة.

بدوره، أكد العاروي أن "معركة طوفان الأقصى كسرت أسطورة الجيش الذي لا يُقهر"، معتبراً أن "الاحتلال وعبر جرائمه ومجازرة يحاول التغطية على هزيمته التاريخية".

ودعا العاروري دول العالم إلى وقف العدوان الصهيوني ووضع حد لجرائم الاحتلال والعمل على السماح بدخول القوافل الإنسانية إلى القطاع، مؤكداً أن المقاومة الفلسطينية ما زالت تتحكم بمجريات المعركة، وأنها لن تتنازل عن تحقيق أهدافها في هذه المعركة.