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لبنان

اللواء ابراهيم زار إيطاليا والمشاورات تركزت حول وضع غزة والتطورات في لبنان

Lebanon 24
28-10-2023 | 12:40
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زار اللواء عباس ابراهيم العاصمة الايطالية بناء على دعوة تلقاها قبل ايام، وتركزت المشاورات على الحرب في غزة والتطورات على جبهة الجنوب اللبناني خصوصاً بعد الاعتداءات الاسرائيلية والمواجهات بين العدو الاسرائيلي من جهة والجيش اللبناني والمقاومة من جهة اخرى.
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وتأتي الزيارة استكمالا للقاءات عقدها اللواء ابراهيم في مكتبه مع سفراء أجانب.
 
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