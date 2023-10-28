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لبنان

التوقيت الشتوي بدأ الآن.. لا تنسوا تأخير الساعة

Lebanon 24
28-10-2023 | 17:00
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بدأ الآن التوقيت الشتوي في لبنان، وعليه تُؤخر الساعة ساعة واحدة.. الساعة الآن هي الحادية عشرة ليلاً.. تُصبحون على خير..
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