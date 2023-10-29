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لبنان

بعد الطقس الحار.. استعدوا الأمطار والصواعق ستعود في هذا الموعد

Lebanon 24
29-10-2023 | 01:01
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوية وعلم المُناخ في بوسطن ان الكتل الحارة لا زالت تتدفّق من الصحراء الإفريقية الكبرى نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، وسوف يشهد لبنان ارتفاعاً اضافياً بدرجات الحرارة اليوم الأحد لتبدأ بالتراجع التدريجي مطلع الاسبوع المقبل.
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بالمقابل، تسيطر على البحر الأحمر منخفضات مدارية رطبة، تتجه شمالاً نحو شمال شرق مصر وسوف تتوزع الامطار بين الاردن وفلسطين ولبنان وسوريا طيلة الاسبوع المقبل مصحوبة بارتفاع نسبة الرطوبة والعواصف الرعدية. وقد تكون الامطار متفرقة بين الاثنين والثلاثاء على ان تشتد غزارتها بعد الثالث من تشرين الثاني وستطال كدرجة اولى الساحلَي السوري واللبناني (من الشمال الى الجنوب)، والجبال الغربية والبقاع كدرجة ثانية مع الجنوب الغربي لسوريا.

طقس اليوم الأحد: حار ومشمس يتحوّل الى غائم خلال النهار.

طقس يوم الاثنين: غائم مع تساقط امطار محلية ومتفرقة مع عواصف رعدية وانخفاض بسيط في الحرارة.

يستمر الطقس المتقلب طيلة الاسبوع مع اشتداد فعالية المنخفض.

درجات الحرارة على الساحل 31 نهاراً و 25 ليلاً
في البقاع: 29 نهاراً و 17 ليلا
على الجبال 1200 متر: 26 نهاراً و 16 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 21 نهاراً و 09 ليلاً
الرياح: شمالية دافئة من تركيا، سرعتها 10 كم في الساعة، تصل احيانا الى 40 كم في الساعة
الضغط الجوّي: 1016hpa
الرطوبة: 70%
حالة البحر : قليل الموج
حرارة المياه 28 درجة.




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