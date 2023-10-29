هذا هو الهدف الحقيقي لتحرّك باسيل

علّق أحد السياسيين المخضرمين على التحرّك الذي قام به رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل مؤخرًا، والتي لم تشمل بالطبع حزبي "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" ونواب التغيير وبعض النواب المستقلين.

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وقال السياسي المخضرم إنّ هدف باسيل الأول والأخير من حركته الاستعراضية هو تقديم أوراق اعتماده أمام "حزب الله" كمرشح وحيد لرئاسة الجمهورية القادر من خلال حيثيته الشعبية الواسعة على الساحة المسيحية على أن يحمي ظهر المقاومة في السلم كما في الحرب، على غرار ما فعله الرئيس السابق ميشال عون في العام 2006، ووقوفه إلى جانب الحزب في حرب تموز، وهذا ما مهدّ له الطريق إلى بعبدا بعد مضي 10 سنوات من هذه الحرب.