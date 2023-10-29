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لبنان

هذا هو الهدف الحقيقي لتحرّك باسيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-10-2023 | 02:15
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علّق أحد السياسيين المخضرمين على التحرّك الذي قام به رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل مؤخرًا، والتي لم تشمل بالطبع حزبي "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" ونواب التغيير وبعض النواب المستقلين.
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وقال السياسي المخضرم إنّ هدف باسيل الأول والأخير من حركته الاستعراضية هو تقديم أوراق اعتماده أمام "حزب الله" كمرشح وحيد لرئاسة الجمهورية القادر من خلال حيثيته الشعبية الواسعة على الساحة المسيحية على أن يحمي ظهر المقاومة في السلم كما في الحرب، على غرار ما فعله الرئيس السابق ميشال عون في العام 2006، ووقوفه إلى جانب الحزب في حرب تموز، وهذا ما مهدّ له الطريق إلى بعبدا بعد مضي 10 سنوات من هذه الحرب.
 
وفي اعتقاد هذا السياسي، فإن باسيل "شاطر" في الاستفادة من الفرص، ومعرفة كيفية "تقريشها" في السياسة، لتصبّ في نهاية الأمر لمصلحته الرئاسية، خصوصًا أنه أراد من حركته باتجاه من لا يتفق معهم في أمور كثيرة، الإيحاء بأن باستطاعته تجاوز كل الخطوط الحمراء والتواصل مع الجميع من دون عقد، وبالتالي فإنّه بمقدوره أن يكون على مسافة واحدة من الجميع، باستثناء "القوات" و"الكتائب"، في حال تم التوافق عليه كمرشح 8 آذار بدلًا من رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية. 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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