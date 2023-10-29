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لبنان

بالتوازي مع المعركة: "حزب الله" يتحرك في "هذا الاتجاه"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-10-2023 | 02:45
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قالت مصادر مطلعة إنَّ "حزب الله" تقدم خطوات إلى الأمام في ايجاد حلول تكتيكية وعسكرية لتخفيف عدد الشهداء الذين يسقطون بسبب طبيعة المعركة وانسحاب الجيش الاسرائيلي عدة كيلومترات إلى عمق الاراضي المحتلة، ما جعل استهدافه يتطلب الاقتراب من السياج التقني.
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وبحسب المصادر، فإنّ الحزب عمل على ايجاد حلول بالتوازي مع استمرار المعركة والاستهدافات التي تحصل، أي أنه لن يوقف العمل العسكري، إلّا ضمن الحسابات المرتبطة بمعركة غزة.
وترى المصادر أنّ الايام المقبلة قد تشهد تراجعاً في أعداد الإصابات مع ارتفاع منسوب الاستهدافات ونوعيتها، وهذا ما سيظهر بشكل لافت.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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