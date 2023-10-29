آخر معلومة عن الإنترنت في لبنان.. هكذا سيكون وضعه في حالة الحرب

قال وزير الإتصالات جوني القرم لـ"لبنان24" إنّ شركات الإتصالات في لبنان باتت على جهوزية تامة لتنفيذ خطط الطوارئ التي سيجري اعتمادها في حال حصول أي حربٍ إسرائيلية ضد لبنان في ظلّ التصعيد في الجنوب.

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ولفت القرم إلى أنَّ كافة الجهود تصبّ باتجاه عدم الوصول إلى سيناريو إنقطاع الإنترنت في لبنان خلال حصول أي حدث أمنيّ، مشيراً إلى أنّ حدوث ذاك السيناريو يتربطُ بوتيرة العمليات العسكرية التي قد ينفذها العدو الإسرائيلي ضد لبنان في حال حدوث أي عدوان"، وأضاف: "كل المعنيين في قطاع الإتصالات على جهوزية تامة وهذه مسؤولية وطنية ولن نتنازل عنها".