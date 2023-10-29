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لبنان

هل أوقفت "اليونيفيل" نشاطها عند الحدود؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-10-2023 | 03:45
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نفت مصادر ميدانية في جنوب لبنان ما يُقال عن وقف "اليونيفيل" تنفيذ إنتشارها العسكري في نطاق المناطق الحدودية في ظل التوتر القائم بين لبنان والعدو الإسرائيليّ.
 
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وأوضحت المصادر لـ"لبنان24" أنّ قوات "اليونيفيل" تحافظ على تحركاتها الميدانية في أكثر من منطقة ولكن ضمن إجراءاتٍ إحترازية وسط تزايد القصف الإسرائيلي على بلداتٍ عديدة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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