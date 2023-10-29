هل أوقفت "اليونيفيل" نشاطها عند الحدود؟

نفت مصادر ميدانية في جنوب لبنان ما يُقال عن وقف "اليونيفيل" تنفيذ إنتشارها العسكري في نطاق المناطق الحدودية في ظل التوتر القائم بين لبنان والعدو الإسرائيليّ.

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وأوضحت المصادر لـ"لبنان24" أنّ قوات "اليونيفيل" تحافظ على تحركاتها الميدانية في أكثر من منطقة ولكن ضمن إجراءاتٍ إحترازية وسط تزايد القصف الإسرائيلي على بلداتٍ عديدة.