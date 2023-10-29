Advertisement

لبنان

"بلبلة" مالية داخل مستشفى في الجنوب!

Lebanon 24
29-10-2023 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1123969-638341636374982503.jpg
Doc-P-1123969-638341636374982503.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسودُ حالة من البلبلة أوساط إحدى المُستشفيات الجامعية في الجنوب بسبب عدم مبادرة إدارتها إلى تحسين رواتب موظفيها لاسيما في ظلّ الوضع الراهن ووسط التوترات القائمة عند الحدود.
Advertisement

وتبين أن رواتب الممرضين في تلك المستشفى لا يتعدى الـ200 دولاراً شهرياً، وهو أمرٌ قد يؤدي في حال عدم معالجته إلى ترك الكثير من الموظفين لعملهم. 

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:10 | 2023-10-29
07:23 | 2023-10-29
10:27 | 2023-10-29
10:10 | 2023-10-29
10:04 | 2023-10-29
09:55 | 2023-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24