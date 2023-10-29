"بلبلة" مالية داخل مستشفى في الجنوب!

تسودُ حالة من البلبلة أوساط إحدى المُستشفيات الجامعية في الجنوب بسبب عدم مبادرة إدارتها إلى تحسين رواتب موظفيها لاسيما في ظلّ الوضع الراهن ووسط التوترات القائمة عند الحدود.

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وتبين أن رواتب الممرضين في تلك المستشفى لا يتعدى الـ200 دولاراً شهرياً، وهو أمرٌ قد يؤدي في حال عدم معالجته إلى ترك الكثير من الموظفين لعملهم.

