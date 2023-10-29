القصف الإسرائيليّ يتجدّد في الجنوب.. هذه آخر مستجدات الوضع هناك!

تجدّدت الإعتداءات الإسرائيليّة ضد المناطق الحدودية الجنوبيّة، صباح اليوم الأحد، إذ استهدفت مدفعيّة العدو صباح اليوم وبالقذائف الحارقة، الأحراج المُحطية ببلدات الناقورة، علما الشعب وعيتا الشعب.

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في غضون ذلك، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباحاً، بانَّ الجيش الإسرائيلي قصفَ أهدافاً في جنوب لبنان مقابل مستوطنة نهاريا.

وخلال ساعات الليل، قصف العدو الأحراج المُتاخمة للخط الأزرق بغية إشعال النيران فيها، مُلقياً القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط، وسط تحليق كثيفٍ لطيران الاستطلاع الإسرائيليّ في سماء المنطقة.

وعلى جبهة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، يُخيم الهدوء هناك بعد ليلٍ ساخن جراء الغارات التي نفذها طيران العدو الإسرائيلي، حيث استهدف أطراف حلتا وكفرشوبا في منطقة العرقوب المُتاخمة للمزارع المُحتلة. الإعتداءُ هذا قابله هجومٌ بالصواريخ الموجهة من قبل المقاومة الإسلامية ضدّ بعض المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا.