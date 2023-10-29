Advertisement

لبنان

ما يجري قرب حدود لبنان غير عاديّ.. هذا ما كشفه سكان مستوطنة إسرائيليّة!

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-10-2023 | 02:57
A-
A+
Doc-P-1123981-638341668861774639.jpg
Doc-P-1123981-638341668861774639.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية في تقريرٍ جديد لها أنّ سكان مستوطنة المطلة الإسرائيليّة المُحاذية للحدود مع لبنان، يخشون العودة إلى منازلهم بسبب تواجد "حزب الله" في جنوب لبنان. 
Advertisement

وأشار التقرير الذي ترجمه "لبنان24" إلى أنّ القاطنين في المستوطنة تركوا منازلهم بسبب التوتر عند الحدود، وقد أكد عدد منهم أنهم لن يعودوا إلى المطلة إن "لم يتم القضاء على حزب الله". 

وأعرب سكان المستوطنة عن خشيتهم من إقتحام "الحزب" للمستوطنة، على غرار ما فعله مقاومو حركة "حماس" ضد مستوطنات غلاف قطاع غزة يوم 7 تشرين الأول ضمن عملية "طوفان الأقصى".

من جهته، تطرّق موقع "vox" في تقريرٍ ترجمه "لبنان24" إلى الأوضاع في غزة وإمكانية دخول "حزب الله" في لبنان ضمن الحرب القائمة في المنطقة. 

وذكر الموقع أنه بعد العملية التي شنتها إسرائيل ضد غزة، وجه أحد كبار مسؤولي "حزب الله" رسالة إلى الفلسطينيين المحاصرين هناك قائلاً: "قلوبنا وعقولنا وأرواحنا معكم. تاريخنا وبنادقنا وصواريخنا معكم".

وبحسب الموقع، فإنه ليس واضحاً ما إذا كان ذلك الكلامُ يعني أنّ الحزب مستعدّ للدخول رسمياً في الصراع، علماً أن الأخير يمتلك خبرة عسكرية واسعة وترسانة صاروخية ضخمة. 

ولفت "vox" في تقريره إلى أنَّ "حزب الله يراقب عن كثب ما تقوم به إسرائيل في غزة"، وقال: "إذا ثبت أن الغزو البري للقطاع سيكون وحشياً، عندها قد يجد حزب الله سبباً لدخول المعركة". 
 
(ترجمة لبنان24)

المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:10 | 2023-10-29
07:23 | 2023-10-29
10:27 | 2023-10-29
10:10 | 2023-10-29
10:04 | 2023-10-29
09:55 | 2023-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24