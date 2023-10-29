ما يجري قرب حدود لبنان غير عاديّ.. هذا ما كشفه سكان مستوطنة إسرائيليّة!

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية في تقريرٍ جديد لها أنّ سكان مستوطنة المطلة الإسرائيليّة المُحاذية للحدود مع لبنان، يخشون العودة إلى منازلهم بسبب تواجد "حزب الله" في جنوب لبنان.

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وأشار التقرير الذي ترجمه "لبنان24" إلى أنّ القاطنين في المستوطنة تركوا منازلهم بسبب التوتر عند الحدود، وقد أكد عدد منهم أنهم لن يعودوا إلى المطلة إن "لم يتم القضاء على حزب الله".



وأعرب سكان المستوطنة عن خشيتهم من إقتحام "الحزب" للمستوطنة، على غرار ما فعله مقاومو حركة "حماس" ضد مستوطنات غلاف قطاع غزة يوم 7 تشرين الأول ضمن عملية "طوفان الأقصى".



من جهته، تطرّق موقع "vox" في تقريرٍ ترجمه "لبنان24" إلى الأوضاع في غزة وإمكانية دخول "حزب الله" في لبنان ضمن الحرب القائمة في المنطقة.



وذكر الموقع أنه بعد العملية التي شنتها إسرائيل ضد غزة، وجه أحد كبار مسؤولي "حزب الله" رسالة إلى الفلسطينيين المحاصرين هناك قائلاً: "قلوبنا وعقولنا وأرواحنا معكم. تاريخنا وبنادقنا وصواريخنا معكم".



وبحسب الموقع، فإنه ليس واضحاً ما إذا كان ذلك الكلامُ يعني أنّ الحزب مستعدّ للدخول رسمياً في الصراع، علماً أن الأخير يمتلك خبرة عسكرية واسعة وترسانة صاروخية ضخمة.



ولفت "vox" في تقريره إلى أنَّ "حزب الله يراقب عن كثب ما تقوم به إسرائيل في غزة"، وقال: "إذا ثبت أن الغزو البري للقطاع سيكون وحشياً، عندها قد يجد حزب الله سبباً لدخول المعركة".



(ترجمة لبنان24)