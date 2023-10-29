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لبنان

قتيلة وعدد من الجرحى في بلدة عكارية.. هذا ما حصل ليلا

Lebanon 24
29-10-2023 | 03:45
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وقع اشكال فردي ليل السبت ـ الأحد في بلدة سفينة القيطع العكارية تطور إلى تضارب واطلاق نار بين أفراد عائلتي "ح" و "ط" ثم تحطيم إحدى السيارات، ما أدى إلى سقوط 5 جرحى تم نقلهم إلى مستشفى الحبتور للعلاج بينهم سيدة تُدعى "ف.ط" بحالة حرجة ثم ما لبت وفارقت الحياة متأثرة بجراحها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وحضرت قوة أمنية وضربت طوقاً في المكان تمهيداً لتوقيف المتسببين، فيما سادت البلدة حالة من التوتر.

وأفادت المصادر بأن سبب الاشكال هو استفزازات بين الطرفين.


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