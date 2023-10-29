قتيلة وعدد من الجرحى في بلدة عكارية.. هذا ما حصل ليلا

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وقع اشكال فردي ليل السبت ـ الأحد في بلدة سفينة القيطع العكارية تطور إلى تضارب واطلاق نار بين أفراد عائلتي "ح" و "ط" ثم تحطيم إحدى السيارات، ما أدى إلى سقوط 5 جرحى تم نقلهم إلى مستشفى الحبتور للعلاج بينهم سيدة تُدعى "ف.ط" بحالة حرجة ثم ما لبت وفارقت الحياة متأثرة بجراحها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وحضرت قوة أمنية وضربت طوقاً في المكان تمهيداً لتوقيف المتسببين، فيما سادت البلدة حالة من التوتر.وأفادت المصادر بأن سبب الاشكال هو استفزازات بين الطرفين.